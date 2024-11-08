Daily Mail: выпивавший по 5 литров газировки в день англичанин столкнулся с лишним весом

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Англичанин Том Боуи каждый день выпивал по пять литров газировки, отказавшись даже от употребления воды. Спустя два года вредной привычки он столкнулся с лишним весом и проблемами с зубами. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Daily Mail.

По словам 42-летнего мужчины, привычка пить газировку началась с одной банки в день, далее количество лимонада только увеличивалось.

Спустя два года Боуи обратил внимание, что начинает набирать лишний вес, а также испытывает проблемы с зубами. Стоматолог англичанина заметил, что "уровень кислотной эрозии у него как у 70-летнего".

Мужчина признал, что за десять лет он суммарно потратил на газировки примерно 40 тысяч долларов, покупая обычно в день по 24 банки сладкого напитка.

В итоге, чтобы избавиться от вредной привычки, англичанин обратился к врачу. Боуи стал постепенно заменять газировку на обычную воду и вскоре заметно сбросил вес. По его словам, сейчас он чувствует себя намного лучше.

Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Пичугина рассказала, что злоупотребление сладкими газированными напитками может привести к ожирению, сахарному диабету и сопутствующим им заболеваниям.

По ее словам, самое опасное в газировках – сахар. Она привела пример, что в банке колы емкостью 0,33 литра содержится 6,5–8 кусков сахара. Доступная энергия от быстрых углеводов уходит в жировую ткань.