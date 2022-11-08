Юрист оценил возможность наказания блогера Некоглая за пародию на российского бойца

Фото: телеграм-канал Baza

Российского блогера Некоглая точно привлекут к ответственности за пародию на бойца Вооруженных сил РФ, однако сказать, какая именная статья ждет молодого человека, в настоящее время сложно. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

До этого в Сети распространился ролик, на кадрах которого Некоглай (Николай Лебедев) изображает раненого российского военного, атакованного с беспилотника.

С юридической точки зрения, прямой нормы, регулирующей данный вопрос, на данный момент нет.

"Но тем не менее мы видим, что живем фактически в условиях военного времени, поэтому, я думаю, статью ему какую-нибудь подберут обязательно компетентные органы с высокой долей вероятности", – отметил адвокат.

Вероятность "подбора" статьи Жорин объяснил тем, что Некоглай в видео не выразил поддержку того или иного государства. Адвокат подчеркнул, что квалифицировать действия на ролике будет достаточно сложно, но блогера точно привлекут к ответственности.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и МВД РФ проверить ролик Некоглая на предмет дискредитации российской армии. По ее словам, блогер не может понять переживания близких людей военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой.



Промоутеры запретили артистам политические высказывания во время выступлений

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!