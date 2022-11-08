В Москве за сутки выявили 616 новых случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувший день в столице зафиксировали 616 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данные предоставили на портале стопкоронавирус.рф.

За последние сутки умерли 13 пациентов, в медучреждения направили 140 человек. Побороли недуг в столице 960 пациентов.

Всего с начала пандемии в Москве специалисты выявили 3 236 149 случаев COVID-19, выздоровели 3 046 129 человек, а умерли – 46 714.

Также в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что в РФ за сутки выявили 4 320 новых случаев заражения. За последние 24 часа госпитализировали 1 510 человек, что на 204,4% больше, чем днем ранее.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 72 регионах, снижение – в шести. В семи субъектах РФ ситуация осталась без изменений.

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