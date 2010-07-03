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Общество

17:45

Сын козла Тимура может стать новым другом тигра Амура

общество животные

Фото: соцсети

Сыровар Олег Сирота готов отправить сына козла Тимура по кличке Студент в качестве нового друга тигру Амуру в приморский Сафари-парк.

Козлу Студенту сейчас около трех лет. По словам Сироты, смерть Тимура является большой утратой для всего козоводства России.

"У нас на ферме в Подмосковье живут потомок скончавшегося козла Тимура и его возлюбленная – коза Меркель. Она очень нервничала последние дни, и мы даже не знали, из-за чего. Мы думали, что у нее проблемы со здоровьем, а оказалось, что она чувствовала смерть Тимура", – сказал Сирота Агентству "Москва".

Сирота отметил, что планирует разводить потомков Тимура на своей ферме.

"И теперь, так как тигр Амур остался в приморском Сафари-парке один, мы готовы предложить в новые друзья тигру сына Тимура – козла Студента. Чтобы родственная линия и дружба не прерывались", – заявил сыровар.

Сирота отметил, что отношения Тимура и Амура были уникальными, и он не уверен, что их можно будет повторить. Он переживает, что дружба Амура и Студента может быть короткой, и специалистам нужно будет убедить тигра "не рассматривать козла в качестве шашлыка".

Козел Тимур умер 5 ноября от остановки сердца.

Об уникальной дружбе Тимура и Амура весь мир узнал в 2015 году. Тогда козла привели в вольер к тигру как добычу, но Амур есть его не стал, так как Тимур дал отпор. Впоследствии Тимур даже смог занять спальное место хищника, заставив его спать на крыше.

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