Депутат Чаплин: отпускные рассчитываются из среднего заработка за год до отпуска

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Отпускные рассчитываются из среднего заработка за год до отпуска, исключая периоды болезни, командировок, отпусков и соответствующие выплаты, сообщает News.ru. со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

Если работник трудоустроен менее года, расчетный период начинается с момента приема на работу до конца месяца, предшествующего отпуску, уточнил парламентарий. В случае повышения заработной платы индексируется и доход за время до повышения при расчете отпускных. Отпускные выплачиваются за три календарных дня до начала отдыха, подчеркнул Чаплин.

При этом в случае увольнения сотрудника до конца рабочего года, работодатель может удержать не более 20% выплат. Остаток работник может погасить добровольно. Если сотрудника уволили по независящим от него причинам, то работодатель не вправе удерживать отпускные, дополнил депутат.

Парламентарий порекомендовал сотруднику внимательно следить за сроками и суммой отпускных, обращать внимание на расчетные листы. При необходимости работник может обратиться в отдел кадров или в Трудовую инспекцию за консультацией, заключил Чаплин.

В свою очередь, юрист Илья Русяев сообщил, что сотрудник получит больше отпускных, если возьмет отпуск в октябре и августе, поскольку это месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Он уточнил, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем меньше положено отпускных. В расчет отпускных попадают оклад, премии за успехи и все другие выплаты за работу, отметил Русяев.

