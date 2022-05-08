В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализированы 130 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 80 пациентов. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 в городе скончались 16 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".

Одолели болезнь 323 жителя столицы. Всего с начала пандемии московские врачи вылечили более 2,5 миллиона человек.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вариант коронавируса "Стелс-омикрон" не приводит к росту заболеваемости коронавирусом в России.

