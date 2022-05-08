Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за сутки госпитализировали 1 308 человек с коронавирусом. Это на 48,9% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 5 регионах, а снижение зафиксировано в 75 субъектах. При этом ситуация не изменилась в 5 российских регионах.

Победить болезнь за сутки смогли 6 682 человека, что на 22,7% меньше по сравнению по сравнению с предыдущим днем. С начала пандемии от коронавируса вылечились 17 603 398 человек. Скончались за минувшие 24 часа 118 человек, за весь период – 376 946.

При этом за сутки выявлено 5 447 случаев заражения коронавирусом. Общее количество зафиксированных случаев заболевания за пандемию достигло 18 227 666.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19 в России. При этом эксперт добавил, что новая волна никоим образом не сопоставима ни с "Дельтой", ни с "Омикроном".

