Диетолог рассказала, какие продукты обладают омолаживающим эффектом

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Продукты ферментации, белковые и богатые антиоксидантами продукты обладают омолаживающим эффектом, рассказала диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, не менее полезными являются содержащие витамины С, А и Е продукты. К ним относятся шиповник, яблоки, цитрусовые, облепиха, абрикосы, морковь, семечки, орехи и растительное масло. Омолаживающим эффектом обладает и янтарная кислота.
"Янтарная кислота является антиоксидантом: ее содержит квашенная капуста или зеленый крыжовник. Полезны для здоровья антоцианы – это черника, голубика, ежевика, слива, черноплодная рябина – все, что окрашено в черный цвет", – рассказала Соломатина.
Помолодеть поможет и Омега-3, содержащаяся в жирной рыбе и льняном масле, а также белок, без которого сложно происходит процесс строения коллагенов и тканей, сообщает "Вечерняя Москва".
Ранее врач-диетолог, эксперт компании SOLGAR Людмила Жукова рассказала, что креветки, крабы и устрицы занимают первое место в рейтинге самых аллергенных продуктов. Специалист отметила, что эти продукты способны вызывать аллергию у людей всех возрастов.
"Доктор 24": какие продукты помогут сохранить молодость
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