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Общество

08:17

Диетолог рассказала, какие продукты обладают омолаживающим эффектом

обществоеда

Фото: depositphotos/AgaveStudio

Продукты ферментации, белковые и богатые антиоксидантами продукты обладают омолаживающим эффектом, рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, не менее полезными являются содержащие витамины С, А и Е продукты. К ним относятся шиповник, яблоки, цитрусовые, облепиха, абрикосы, морковь, семечки, орехи и растительное масло. Омолаживающим эффектом обладает и янтарная кислота.

"Янтарная кислота является антиоксидантом: ее содержит квашенная капуста или зеленый крыжовник. Полезны для здоровья антоцианы – это черника, голубика, ежевика, слива, черноплодная рябина – все, что окрашено в черный цвет", – рассказала Соломатина.

Помолодеть поможет и Омега-3, содержащаяся в жирной рыбе и льняном масле, а также белок, без которого сложно происходит процесс строения коллагенов и тканей, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее врач-диетолог, эксперт компании SOLGAR Людмила Жукова рассказала, что креветки, крабы и устрицы занимают первое место в рейтинге самых аллергенных продуктов. Специалист отметила, что эти продукты способны вызывать аллергию у людей всех возрастов.

"Доктор 24": какие продукты помогут сохранить молодость

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