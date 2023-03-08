Ухудшение погоды спрогнозировали в ночь на четверг в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве в ночь на четверг прогнозируется переход температуры воздуха через 0 градусов. Об этом информирует телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 9 марта ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы", – говорится в сообщении.

Столичные коммунальщики продолжают регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Водителям рекомендовали не терять бдительности, соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ожидают колебания столбиков термометров от -16 до 4 градусов в выходные дни.

По словам синоптика, в субботу будет очень нестандартная ситуация. Так, ночью прогнозируется температура до -11...-16 градусов.

Синоптики спрогнозировали отрицательные температуры в Москве на этой неделе

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