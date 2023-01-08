Психолог посоветовала сильно не нагружать детей учебой в первые недели после каникул

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В первые недели после каникул школьникам следует продолжать заниматься любимыми делами, к которым они привыкли во время отдыха, рассказала доцент кафедры "Педагогическая психология имени профессора Гуружапова" МГППУ Анна Адаскина.

По ее словам, период адаптации после каникул в среднем составляет около двух недель, однако у каждого школьника он протекает индивидуально. Поэтому, пояснила специалист, входить в рабочий режим лучше поэтапно.

"Если есть возможность, желательно организовать учебу так, чтобы первая неделя после каникул была не слишком загружена. Например, отказаться на это время от посещения дополнительных занятий или репетиторов. Чтобы переход от праздников происходил более мягко, хорошо бы продлить праздничные мероприятия – прогулки, посещение интересных мест, поход в гости", – приводит ее слова Агентство "Москва".

Комфортно войти в рабочий режим поможет смена обстановки, продолжила Адаскина. По ее словам, можно сделать перестановку в комнате ребенка, предварительно обсудив это с ним.

"Даже небольшие перемены в организации пространства помогают настроиться на новый учебный этап. Но самое большое значение играет поддержка со стороны родителей", – заключила психолог.

Ранее педагог-психолог Юлия Челышева рассказала, как понять, что ребенок готов ходить в школу один. По ее словам, сначала нужно узнать это непосредственно у него. Если ребенок замешкался или растерялся, то стоит отложить данный вопрос.

Также о неготовности школьника к самостоятельному передвижению может свидетельствовать то, что он постоянно забывает ключи, телефон, теряет вещи, не знает свое расписание, плохо ориентируется по времени и имеет проблемы с концентрацией внимания.

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