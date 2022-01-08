Кинологи объяснили, как правильно согревать замерзших собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Кинологи рассказали, как помочь собакам с переохлаждением и объяснили, от каких методов стоит отказаться. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Отнесите питомца в теплое место, подложив под него сухую лежанку и укрыв одеялом. Не нужно греть собаку горячим душем, размещать у обогревателя или батареи", – рассказали в Российской кинологической федерации.
Обмороженные участки тела питомца надо накрыть нетугой повязкой из ваты и марли. Специалисты также посоветовали угостить собаку теплой водой или бульоном.
Сильное переохлаждение у животных может спровоцировать развитие пневмонии, поэтому после оказания первой помощи хозяевам необходимо обратиться за помощью к ветеринарам.
В Российской кинологической федерации добавили, что при прогулках с собаками следует избегать водоемов, чтобы питомец не бросился за птицами, которые там находятся.
Ранее в организации объяснили, почему не стоит давать щенкам самостоятельно спускаться по лестнице и совершать резкие прыжки. У молодых животных не до конца сформированы суставы и мыщцы спины, поэтому такие действия могут им навредить.
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