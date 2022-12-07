Онколог опроверг влияние смартфонов и телевизоров на развитие рака

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Работающие телевизоры, смартфоны и микроволновки не влияют на развитие рака, заявил онколог Владимир Полянский. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, опухоль не будет расти, даже если обложиться электроникой.

"Вот храни вы кусочек плутония, изотопа цезия, йода, стронция в комоде – это да, ваши дела плохи, как и у всех ваших соседей на несколько этажей на пару тысяч лет вперед. Это шутка, конечно, но можете спокойно смотреть телевизор, разогревать в микроволновке", – добавил эксперт.

Он объяснил, что в чипах и компонентах гаджетов и бытовой техники нет такого числа радиоактивных веществ, чтобы электроника сильно "фонила".

Ранее Полянский рассказал, что развитию рака толстой кишки способствует чрезмерное употребление красного мяса. Он пояснил, что организму трудно переварить кусок жареной или вареной говядины. Специалист посоветовал съедать не более 300–350 граммов продукта.



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