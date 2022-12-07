00:01Общество
Названы самые популярные ремонтные работы в квартирах москвичей перед Новым годом
Фото: depositphotos/fpphotobank@gmail.com
В ноябре среди москвичей вырос спрос на ремонт и отделку в квартирах на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования специалистов сервиса "Авито Услуги", которое они подготовили для Москвы 24.
Объявлений от мастеров и бригад за ноябрь 2022 года в столице также стало больше на 61%. Аналитики сервиса полагают, что москвичи стремятся успеть доделать ремонтные работы до Нового года.
Самой популярной услугой оказалась установка и обслуживание вентиляционных и воздушных систем. Спрос на нее в Москве вырос в 3,5 раза в ноябре в динамике год к году. Объявлений от специалистов стало больше на 146%. "Средняя цена в столице зависит от вида услуги: например, полная диагностика и осмотр оборудования обойдутся от 3 500 рублей, замена запчасти будет стоить до 4 000 рублей, а замена фильтра – от 2 000 рублей", – говорится в исследовании.
Другим популярным видом услуг в ноябре оказалась установка натяжных потолков. По сравнению с прошлым годом спрос на нее вырос на 112% (более чем в два раза), а количество объявлений от специалистов по всей Москве увеличилось почти в четыре раза.
Востребованными среди горожан в ноябре были и штукатурные работы. Спрос на такие услуги стал больше на 101%, а количество предложений от мастеров и бригад выросло на 192%. Средняя цена по Москве зависит от метража и толщины слоя штукатурки.
Например, оштукатуривание помещения в 60 квадратных метров слоем 50 миллиметров стоит 800 рублей за каждый квадратный метр. В эту цену уже включены все расходные материалы.
Кроме того, москвичи в преддверии Нового года решили остеклить балконы. Спрос на такие услуги по столице в ноябре вырос сразу на 99%. Объявлений от частных мастеров и специализированных бригад стало больше на 91%.
Также в ноябре горожане на 80% активнее стали укладывать полы по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество объявлений от мастеров в этой сфере возросло на 192%. Средняя цена за укладку паркета, паркетной и инженерной доски на стяжку и фанеру по Москве и области стоит около 400 рублей за квадратный метр.
Установить укладку из винилового покрытия или ламината обойдется в сумму от 300 рублей. В число востребованных ремонтных работ среди москвичей в ноябре также вошли услуги по сборке и ремонту мебели (+90%) и плиточные работы (+106%).
Ранее жителям столицы напомнили об ответственности за организацию перепланировки квартиры с нарушениями. В частности, речь идет про снос несущих стен или, например, вынос отопления на балконы. Если собственник не устранит нарушения, то его могут оштрафовать или выставить жилье на торги.
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