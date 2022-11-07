Активист потребовал завести дело на комиков, создавших видео с курящим Иисусом Христом

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Председатель движения "Зов народа" Сергей Зайцев заявил, что дело против комиков Александра Киселева и Идрака Мирзализаде следует возбудить даже после удаления ролика с изображением курящего Иисуса Христа с сайта Comedy Gallery. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее Зайцев отправил в СК заявление с просьбой проверить проект Comedy Gallery на предмет оскорбления чувств верующих. После этого видео было удалено.

"Видео удалили, но в галерее все-таки размещалась картина. Картину они перед проверками могут убрать, но мы со своей стороны предоставили скриншоты из Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ) людей, которые посещали выставку, и скриншоты видео, где видно, что в галерее картина присутствовала", – заявил Зайцев.

По его словам, комиков следует привлечь по статьям "Оскорбление чувств верующих" и "Хулиганство". Активист утверждает, что артисты переступили границы религиозных ценностей, так как для христиан изображение Иисуса Христа является непорочным.

В свою очередь, Киселев заявил, что готов извиниться перед активистами за изображение.

Ранее сообщалось, что Фонд защиты национального исторического наследия попросил СК РФ проверить творчество российской певицы Клавы Коки на предмет нарушения права на свободу совести и вероисповеданий. Также фонд хочет, чтобы против артистки возбудили уголовное дело.

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