Эксперт рассказал, почему солдатам на передовой следует бояться мышей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Факторов, которые могут стать причинами заболеваний на передовой СВО, достаточно много, однако беспокоиться следует именно из-за полевых мышей. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на тактического врача одного из спецподразделений.

По его мнению, мыши являются большой проблемой для военных на передовой. Из-за боевых действий нет возможности проводить сельскохозяйственные работы, от этого грызуны плодятся во много раз быстрее.

Так, обычная полевая мышь является главным переносчиком туляремии – заболевания, которое поражает кожу, легкие, кишечник, глаза и другие органы. Болезнь можно выявить по симптомам лихорадки, апатии, тошноты и интоксикации. Заразиться вирусом можно, если съесть пищу, по которой пробегали мыши.

Медик порекомендовал строго соблюдать правила коллективной гигиены, обзавестись мышеловками, не оставлять после приема пищи остатки, а также пользоваться антисептическими средствами.

Ранее научный сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета Анастасия Николаева рассказала, что практически все военные страдают от посттравматического расстройства. По ее мнению, психологические травмы мешают без потерь вернуться к мирной жизни.

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