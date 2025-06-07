МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе 7 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ливни и гроза ожидаются в Москве до вечера 7 июня, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, <...> в Москве ожидаются ливни, местами гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 19 метров в секунду", – рассказали в ведомстве.

Там также рекомендовали столичным автомобилистам при опасных погодных условиях снижать скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих авто. Кроме того, водителям следует избегать внезапных маневров и парковать свои автомобили вдали от деревьев.

Пешеходам, в свою очередь, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Помимо этого, в МЧС призвали горожан не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и соблюдать осторожность.

В столице из-за жары, которая ожидается с 7 по 10 июня, также объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, воздух в эти дни может прогреться до 30–32 градусов. Такое повышение температуры связано с выносом в регион теплого воздуха с юго-запада, пояснили в Гидрометцентре.