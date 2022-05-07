В Москве за сутки госпитализировали 144 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализированы 144 человека с коронавирусом. На ИВЛ находятся 78 пациентов. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки выявлено 387 новых случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 в городе скончались 18 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".

Одолели болезнь 412 жителей столицы. Всего с начала пандемии московские врачи вылечили более 2,5 миллиона человек.

Ранее специалист Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что риск повторного заражения коронавирусом растет в связи с ослаблением иммунитета. По словам ученого, мутации вируса случаются постоянно, а варианты периодически сменяют друг друга. При этом не стоит утверждать, что сам вирус после мутации становится менее опасным.