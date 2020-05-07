Более 1,2 тыс бизнесменов воспользовалось сервисом по формированию деклараций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала года онлайн-сервисом по формированию деклараций по упрощенной системе налогообложения воспользовались более 1,2 тысячи предпринимателей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Необходимость заполнения налоговой декларации для большинства предприятий обычно актуальна в первые три-четыре месяца года. В связи со сложной экономической ситуацией в этом году срок предоставления отчетности продлен на три месяца", – рассказала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Для того, чтобы получить правильно оформленную декларацию по упрощенной системе, необходимо заполнить специальную форму на портале mbm.mos.ru. Документ направят на указанную электронную почту в течение дня.

Онлайн-сервис начал функционировать на портале в марте 2018 года. За все время работы им воспользовались 4,7 тысячи столичных предпринимателей.

Портал также предлагает более 20 онлайн-продуктов для бизнесменов, в том числе для горожан доступны сервисы "Консультация", "Законодательный бизнес-дайджест", "Проверка контрагентов", "Онлайн-академия МБМ" и "Индивидуальная траектория развития".

Кроме того, на портале МБМ можно ознакомиться с выгодными предложениями банков для расчетно-кассового обслуживания и подать заявку на открытие счета. Также пользователи могут познакомиться с возможностями бухгалтерских, маркетинговых и закупочных сервисов.

Помимо этого на портале предусмотрена возможность информирования граждан о мерах городской поддержки предпринимателей. В частности, для пользователей создан проект "Коронавирус: важное для бизнеса", где можно получить ответы на все волнующие вопросы.

Ранее стало известно о запуске нового онлайн-ресурса для московских бизнесменов. На сайте mbm.mos.ru появился новый раздел "Полезные материалы", где для столичных предприниматей размещают информацию, направленную на помощь в сохранении и развитии бизнеса в новых условиях.