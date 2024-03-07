Диетолог объяснила разницу между зелеными, желтыми и потемневшими бананами

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Зеленые бананы можно употреблять при сахарном диабете, а потемневшие содержат большое количество сахара. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-гастроэтеролога Нурию Дианову.

Специалист отметила, что, несмотря на калорийность бананов, они содержат крахмал и клетчатку. Последняя в сочетании с любым сахаром дает продолжительное чувство сытости.

"Недозревшие бананы усваиваются медленнее, поэтому дают плавное повышение глюкозы. Дело в том, что во фрукте с зеленой кожурой больше резистентного крахмала второго типа, который в небольшом количестве есть и в пожелтевших плодах. В бананах с темными пятнышками находятся чистые сахара", – указала Дианова.

Резистентный крахмал, попадая в организм, не переваривается ферментами поджелудочной железы и проходит дальше в кишечник, где становится питательной средой для бактерий. Это не дает "скачок" сахара.

В заключение врач посоветовала "перемешивать" зеленые бананы с желтыми, но только с теми, которые не имеют темных пятен на кожуре. Бананы с темными пятнами содержат много сахара.

Ранее диетолог Наталья Денисова рекомендовала есть бананы при склонности к отекам. Во фрукте присутствует большое количество триптофана, который является предшественником серотонина – гормона удовольствия. Таким образом, употребление бананов может улучшить настроение.

