Психоаналитик объяснил, почему полезнее спать нагишом

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Комфортный сон оздоравливает и идет лишь во благо организму. Для этого следует соблюдать полную темноту в комнате, отказаться от гаджетов и снимать одежду на ночь, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на кандидата психологических наук, психоаналитика и сомнолога Алексея Мелехина.

По его словам, человек должен испытывать комфорт во время сна.

"При этом, действительно, последние исследования, в том числе проведенные в России, показывают, что стоит спать нагишом. В первую очередь это связано с кожей – именно с ней тесно завязано как психическое, так и физиологическое состояние человека", – сказал специалист.

Эксперт отметил, что сон нагишом способен усиливать чувство близости, физического и эмоционального благополучия. Также спать без одежды представляется полезным для урегулирования температуры тела. Сомнолог объяснил, что это помогает делать сон более эффективным, качественным и здоровым.

"Отдельная польза есть с точки зрения инфекций – у мужчин половая система должна не перегреваться, чтобы лучше функционировать. У женщин это тоже позволяет ничего не передавливать и не пережимать", – добавил Мелехин.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что беспорядок на рабочем месте, перерыв в тренировках и давний укус клеща могут вызывать чувство усталости. По словам врача, чем больше на столе лишних предметов, тем чаще мозг на это отвлекается.

Вторая причина усталости заключается в отсутствии регулярной физической нагрузки, добавил он.

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