В России зафиксировали спрос на услуги нянь и клининга

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Аналитики зафиксировали в РФ серьезный рост спроса на услуги нянь и специалистов по уборке. За последние три года он вырос на 63%, сообщает Life.ru со ссылкой на данные сервиса "Авито.Услуги".

Согласно оценке экспертов, тенденция роста существует и в текущем году. За первые месяцы 2023-го спрос на нянь увеличился в сравнении с 2022-м на 15%. Наиболее актуальны такие услуги в Улан-Удэ (+62%), Тюмени (+61%), Калининграде (+59%), Уфе (+53%), Саратове (+41%) и Санкт-Петербурге (+32%). По данным аналитиков, средняя стоимость подобной услуги начинается от 250 рублей в час.

Жители РФ также стали чаще искать специалистов по клинингу. Выяснилось, что за последние три года спрос на такие услуги увеличился на 13%. Так, предложения от специалистов по уборке выросли на 50% с начала текущего года.

"Помимо простой и генеральной уборки жилья, среди популярных услуг чистка ковров (+80%) и мягкой мебели (+78%), а также уборка после ремонта (+46%). Наиболее активно спрос растет во Владивостоке (+158%), Красноярске (+97%), Томске (+78%), Иркутске (+72%), Москве (+55%) и Санкт-Петербурге (+69%)", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что к началу февраля 2023 года спрос на мастеров красоты в России увеличился на 73%. По данным аналитиков, в стране зафиксирован рост спроса на услуги визажистов на 86%. При этом средняя цена за работу стилистов не изменилась с 2021 года.



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