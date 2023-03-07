Эксперт оценила идею перехода на электронные платежки за ЖКУ в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Отказ от бумажных квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) позволит россиянам сэкономить на оплате. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" высказала исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

"К тому же, напечатать бумажки и отправить адресату стоит безумных денег. И все это идет из нашего кармана. То есть, иными словами, если мы избавимся от бумажных носителей в ЖКХ, то пусть на немного, но для каждого из нас платеж все-таки уменьшится", – сообщила эксперт.

Москвина обратила внимание, что оплату за ЖКУ в дистанционном формате совершают порядка 90–95% населения. Поэтому особых изменений для плательщиков не произойдет.

Эксперт предложила внедрить возможность оплаты ЖКУ на портале "Госуслуги". Подобным образом россияне будут защищены от мошенников, считает она.

Между тем пенсионеры могут написать заявление на вычет коммунальных услуг из пенсии, добавила Москвина.

С инициативой о переводе платежей в электронные выступил Российский экологический оператор (РЭО). При этом для пенсионеров предложили сохранить квитанции в прежнем – бумажном виде.

Согласно данным компании, ежемесячно на печать платежек по ЖКУ затрачивается порядка 50 тонн бумаги. В связи с этим растет и производство бумаги, во время которого выделяются токсины формальдегид и диоксид хлора.



В России предложили заменить бумажные платежки по ЖКУ на электронные

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