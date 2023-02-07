Эксперт объяснил, почему с возрастом становится сложнее учиться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мозг человека после 20 лет полностью созревает, его силы направлены в первую очередь на совершенствование уже созданных нейронных сетей и поиск простых решений для задач. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на профессора кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Игоря Вознюка.

При этом человеческий мозг способен перестроиться и направить свои силы с помощью уже существующих нейронных сетей для обучения чему-то новому. Однако для этого необходима сильная мотивация, подчеркнул эксперт.

"Например, человек потерял работу, его профессиональный навык не востребован. Это может обернуться потерей социального статуса, а семья находится под угрозой распада. Выходом является освоение нового профессионального навыка или совершенствование в рамках имеющихся знаний", – отметил он.

После этого человеческий мозг вновь формирует новые связи из-за мощной мотивации. Обучение после 20 лет проходит стабильно, но уже с рациональной точки зрения.

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