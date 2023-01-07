В России выявили 3 303 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за последние сутки подтвердили 3 303 новых случая коронавируса. Об этом сообщается в сводке Оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

За тот же период госпитализировали 695 пациентов.

Выздоровевшими были названы 4 463 заболевших с коронавирусом. Всего болезнь перенесли 21 241 865 человек по стране.

Подтверждены 49 летальных случаев COVID-19.

Ранее журналист издания Politico Карло Мартушелли заявил, что жителям Европы следует приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения на континенте подварианта "Омикрон-штамма" коронавируса "Кракен".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!