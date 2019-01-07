МЧС предупредило о гололедице и сильном ветре в Москве 8 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей предупредили о гололедице и порывистом ветре, которые ожидаются в столице днем в вторник, 8 января. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, по прогнозам синоптиков, в ночь с 7 на 8 января в столице похолодает до 15−17 градусов мороза. А днем 8 января столбики термометров не поднимутся выше минус 11 градусов.

В последний день новогодних каникул будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. При этом на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица, подчеркнули в МЧС. Будет дуть юго-западный ветер, причем в порывах его скорость может достигать 11 метров в секунду.

Ранее синоптики пообещали москвичам облачную и морозную погоду на этой неделе. По словам специалистов, уже во вторник погоду в столичном регионе будут определять циклоны из северной части европейской России. Под их влиянием температура воздуха будет на три–четыре градуса ниже нормы.

При этом, по словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, морозная погода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения Москвы. Несмотря на понижение температуры с вечера 6 января, в городе бесперебойно подается тепло, вода и газ.