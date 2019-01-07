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11:23

Морозная погода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения Москвы

ЖКХ

11:23

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Морозная погода в Москве не привела к нарушению работы систем жизнеобеспечения, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в городе бесперебойно подается тепло, вода и газ. Бирюков уточнил, что в город пришли рождественские морозы, ночью температура принижалась до -15 градусов. Причем, как он уточнил, синоптики обещают, что похолодание продлится до пятницы.

Бирюков напомнил, что все городские службы с 30 декабря переведены в усиленый режим работы, который продлится до 8 января включительно.

Под круглосуточным контролем энергетиков находится работа всех ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций, малых котельных города.

Ранее сообщалось, что в уборке московских улиц от снега задействованы более 8,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники. Помимо механизированных работ проводится ручная уборка снега, противогололедная обработка пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть, остановок общественного транспорта и подходов к ним, подходов к станциям метрополитена и МЦК, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Особое внимание уделено очистке от снега кровель.

ЖКХ

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