Небольшой снег и до -16 градусов ожидается в столичном регионе на Рождество

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Облачная погода, небольшой снег и мороз ожидаются в столичном регионе в понедельник, 7 января, сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров в Москве покажут от 11 до 13 градусов мороза, по области – от 11 до 16 градусов мороза. На дорогах возможна гололедица.

Направление ветра будет преимущественно юго-западным, дуть он будет со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба.

В уборке московских улиц от снега задействованы более 8,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники. Помимо механизированных работ проводится ручная уборка снега, противогололедная обработка пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть, остановок общественного транспорта и подходов к ним, подходов к станциям метрополитена и МЦК, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Особое внимание уделено очистке от снега кровель.