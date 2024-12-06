Фото: Москва 24/Никита Симонов

Газете "Вечерняя Москва" исполнился 101 год, сообщило издание на своем сайте.

В честь этого коллектив получил поздравления от главреда газеты Александра Куприянова и гендиректора издания Георгия Рудницкого. По словам главреда, почти 30% горожан читают печатную версию или посещают сайт газеты.



"Этот год был очень хорошим для нас. Редакция обновила дизайн-макет всех печатных выпусков. Мы увеличили тираж вечернего выпуска до 500 тысяч экземпляров", – сказал Куприянов.

В свою очередь, Рудницкий напомнил, что в момент последнего перезапуска газеты таких цифр не было, но сейчас они продолжают свой рост.

"В этом году мы увеличили количество точек распространения газет и подписали стратегические соглашения о партнерстве", – отметил он.

Самый первый номер "Вечерней Москвы" вышел 6 декабря 1923 года, за все эти годы выпуск столичной газеты не прерывался ни на один день, включая период Великой Отечественной войны.

Ранее у "Вечерней Москвы" сменилась обложка, стиль подачи всех материалов. Она стала более яркой и клиповой. В номере появились новые рубрики и вернулись те, что давно полюбились, но по ряду причин исчезли со страниц газеты, например, "Мода из народа", "Три гантели", "Вечерка дозвонилась", "Зеркало для героя" и многие другие.

