Эксперт назвал триггеры, провоцирующие компульсивное переедание

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Самыми распространенными триггерами компульсивного переедания являются ощущение голода, грусть и апатия. Таким мнением поделился ординатор Леонид Доронин в своем телеграм-канале.

"Людям с компульсивным перееданием также может быть сложнее регулировать свои эмоции, что может привести к порочному кругу плохого настроения и неконтролируемого поглощения большого количества еды", – написал он.

Доронин рекомендовал не игнорировать сигналы своего организма и всегда обращаться к специалисту. Ведь, по его словам, при компульсивном переедании могут возникнуть и другие проблемы со здоровьем. Так, у порядка 70% пациентов диагностировали депрессию и тревогу на фоне этого расстройства.

Он подчеркнул, что около четверти людей, страдающих компульсивным перееданием, вредили себе и пытались покончить жизнь самоубийством. Врач указал на то, что такой недуг серьезно влияет на жизнь человека, нарушая привычный ритм в работе и учебе.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова призвала устранить привычку доедать до конца. По мнению эксперта, следует всегда следить, когда наступает чувство голода или насыщения.

Не оставлять еду в тарелке – это вредная привычка, которую обычно прививают родители.

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