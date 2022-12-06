ГД приняла во II чтении проект об установлении МРОТ в размере 16 242 рубля

Фото: Агентство "Москва"

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о прожиточном минимуме на 2023–2024 годы. Как уточняется в пояснительных материалах, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года может составить 16 242 рубля в месяц.

Кабмин отметил, что МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения России на четыре процента. Также его соотношение к медианной заработной плате россиян за 2021 год составит 45,9%.

Ранее был утвержден прожиточный минимум на 2023 год. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Его величина на душу населения составит 14 375 рублей. Согласно документу, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 13 944 рубля. Отмечается, что цифры установлены с учетом высокой прогнозируемой инфляции.



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