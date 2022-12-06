Курьеры рассказали об одежде, в которой их встречали москвичи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мужчины предпочитают встречать доставщиков в домашних штанах и футболке (73%), а женщины – в халате (60%). Об этом сообщает "Мослента" со ссылкой на исследование сервиса "СберМаркет".

Порядка 39% курьеров заявили, что мужчины встречают их в штанах или шортах, при этом не прикрывая верх. 34% выбирают халат, и 26% предпочитают спортивное одеяние. Некоторые доставщики указали на ухоженность московских мужчин, иногда у них необычный цвет волос.

Если говорить о женщинах, то они предпочитают не только халаты, но и пижамы (54%). Спортивное одеяние назвали 26% опрошенных, а платье – лишь 15%. Некоторые курьеры отметили, что иногда девушки забирают заказы с мокрыми волосами или с полотенцем на голове.

Самой необычной одеждой, в которой встречали доставщиков, стало кигуруми. Чаще всего такая одежда была в виде единорога или персонажа аниме Пикачу. Некоторые курьеры рассказали, что у них забирали заказы в уходовой маске или шапке Деда Мороза.

Ранее специалисты сервиса "Работа.ру" рассказали, что каждый 10-й опрошенный выбрал профессию курьера как наиболее привлекательную деятельность для подработки. Кроме того, выяснилось, что 68% хотели бы иметь дополнительный заработок, а 22% уже берут на себя подработку.

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