В Москве за сутки выявили 963 случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшие 24 часа в Москве зафиксировали 963 случая коронавируса. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Не смогли побороть недуг 17 пациентов. За прошедший день госпитализировали 162 человека, выздоровели 1 456 пациентов.

Всего с начала пандемии в столице было зафиксировано 3 263 637 случаев коронавируса. Выздоровели 3 070 743 человека, умер 47 081 человек.

Кроме того, в России за сутки выявили 5 561 случай заражения коронавирусом, от болезни скончались 59 человек.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на сегодняшний день нет оснований для отмены чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, имеющей международное значение из-за COVID-19.



Свиной грипп поражает легкие по типу дельта-штамма COVID-19 – Гинцбург

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!