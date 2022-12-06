Психолог перечислил методы борьбы с тревогой из-за незавершенных перед Новым годом дел

Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

В преддверии Нового года у некоторых людей появляется состояние чрезмерного беспокойства, нейтрализовать которое способно искусство или творческая деятельность. Для этого отлично подойдет рисование, лепка или музыка, утверждает психолог Дмитрий Деулин.

По его словам, зачастую человек сам провоцирует тревожное состояние, так как не рассчитывает силы и ставит чрезмерно амбициозные задачи. Сообщает Агентство "Москва".

Погружение в творческое составляющее может купировать сильный стресс, создавая на его фоне положительные эмоции. Абсолютно любая арт-терапия способна освободить голову от ненужных мыслей и превратить тревогу в позитивный настрой. Можно не только создавать что-то своими руками, но и просто созерцать прекрасное, считает он.

До этого арт-терапевт Оксана Авдеева рассказала, что рисование может помочь справиться со стрессом за 10 минут. Для этого следует полностью зафиксировать внимание на своих ощущениях и передать их с помощью искусства на бумаге.



"Доктор 24": стресс

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