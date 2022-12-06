Горячая линия ЕДЦ начала принимать заявки от москвичей по зимним темам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) дали старт приема заявок в области содержания придомовых территорий в зимнее время. Информацией об этом поделился портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя руководителя департамента информационных технологий столицы Романа Урнышева, ЕДЦ начинает свою деятельность после выпадения первого снега и заканчивает ее к середине весны.

В 2021 году горожане оставили свыше 200 тысяч заявок на зимние виды работ. Наиболее популярным обращением на тот момент стали просьбы об уборке снега и наледи во дворах.

"Всего специалисты линии ЕДЦ принимают заявки по 18 различным зимним тематикам. Например, можно попросить почистить от снега площадку для выгула собак или вход в подъезд", – поделился Урнышев.

Москвичи смогут оставить свое обращение по номеру телефона 8 (495) 539-53-53. Уточняется, что треть всех заявок будут обрабатываться голосовым помощником, однако жители могут дождаться и оператора.

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