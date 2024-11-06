Общежитие вуза "Синергия" очищено от клопов после сообщения о насекомых

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Общежитие российского университета "Синергия" в Москве полностью очищено от клопов. Случай их появления выявили в сентябре, заявили РИА Новости в пресс-службе образовательного учреждения, комментируя ситуацию.

Ранее СМИ писали, что студенты вуза жаловались на появление насекомых в общежитии на севере столицы.

В образовательном учреждении заявили, что сейчас здание в Большом Коптевском проезде, где живут учащиеся, очищено от клопов, в общежитии проводились повторные санитарные работы.

Представители "Синергии" подчеркнули, что случай появления насекомых выявили в сентябре в одной из комнат после заселения зарубежного студента в недавно отремонтированный корпус общежития с новой мебелью. Кроме того, руководство общежития проводит со студентами разъяснительную работу о важности соблюдения личной гигиены.

Между тем столичное управление Роспотребнадзора взяло на контроль сообщения о клопах в одежде в ТЦ "Афимолл". Насекомых заметили сотрудники центра в коробках во время распаковки новой коллекции верхней одежды. По данным ведомства, партия товара прибыла в Москву из Казахстана.

