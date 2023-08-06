Москвичам пообещали температуру до 34 градусов 6 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве прогнозируется небольшая облачность и температура до 34 градусов в воскресенье, 6 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров в столице покажут от 32 до 34 градусов, в Подмосковье значения составят от 29 до 34 градусов. Ветер ожидается юго-западный до 4–9 метров в секунду.

По словам метеорологов, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее во второй половине дня субботы, 5 августа, жара в Московском регионе преодолела отметку в 30 градусов. По данным Гидрометцентра России, к 15:00 столбики термометров в Коломне поднялись до 30,5 градусов. В подмосковных городах Жуковский и Раменское была температура в 30 градусов.

До этого в связи с установившейся жарой в столице усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях. Специалисты обходят парковые, лесопарковые и особо охраняемые территории для фиксирования несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования огня и мангалов в неустановленных местах.

Москвичей предупредили о 30 градусах жары в выходные