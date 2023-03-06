График работы отделений "Почты России" изменится 7–8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отделения "Почты России" изменят свой график работы в связи с праздником Международного женского дня. Об этом информирует телеграм-канал компании.

"7 марта закроются (отделения. – Прим. ред.) на час раньше, 8 марта – выходной день, 9 марта – по обычному графику", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что время работы круглосуточных отделений не изменится.

Ранее флорист Георгий Сухаржевский поделился, что к Международному женскому дню магазины цветов начинают завышать цены. Эксперт рассказал о двух способах сэкономить на цветах к 8 марта. Так, для этого следует заказать букет заранее.

До этого глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде в Международный женский день. Синоптик поделился, что к 8 марта дневная температура в столице поднимется до 2 градусов тепла.



Собянин сообщил, что 8 марта на всех улицах города можно будет парковаться бесплатно

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