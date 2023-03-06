Россиянам рассказали о последствиях поздно замеченного гастрита

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Гастрит представляет собой опасное заболевание, которое может стать причиной развития язвы или рака желудка. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова.

Эксперт отметил, что за год на территории России фиксируют около 40 тысяч новых случаев рака желудка, из них более половины – на второй или третьей стадии. Из этого следует, что пациенты не обращают внимания на проблему и доходят до медика слишком поздно.

"Если смотреть на заболеваемость раком желудка, у всех есть хеликобактер, поэтому весь мир борется с этой бактерией. Именно она приводит к раку желудка. При заражении этой бактерией возникает гастрит, создается воспаление, а потом это может привести к онкологии", – поделился Вялов.

Врач добавил, что заразиться гастритом можно лишь от человека к человеку, бытовым путем. По его словам, хеликобактер живет только в желудке, постепенно разъедая его и разрушая слизистую оболочку. Бактерия становится причиной язвы, при этом человек не чувствует никаких симптомов и все списывает на обычное несварение.

Ранее Вялов рассказал о малозаметных симптомах гастрита. Специалист поделился, что как таковые основные признаки у этого заболевания отсутствуют. Если воспаление прогрессирует и отражается на работе желудка, человек может испытывать тяжесть или раннее чувство насыщения, заявил врач.



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