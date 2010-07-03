В Совфеде оценили заявление чиновницы из Владимира о питании детей в школах

Фото: пресс-службы администрации Владимирской области
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал порталу Москва 24 слова директора департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой. Ранее она заявила, что за организацию питания детей в школах несут ответственность родители.
"За питание должны отвечать директор школы и руководство образовательных учреждений муниципалитета и в целом субъекта. Это, по-моему, совершенно очевидно", – отметил сенатор.
Родители могут участвовать в этих процедурах, они могут участвовать в процедурах общественного контроля, интересоваться мнением ребят – вкусно или невкусно. Но в организации питания они не должны принимать участие, тем более что речь еще идет о санитарно-гигиенических требованиях.
Валерий Рязанский
председатель комитета Совета Федерации по социальной политике
Ранее директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева, сославшись на федеральный закон, заявила, что родители ответственны за организацию питания детей в школах. По данным СМИ, так женщина прокомментировала отмену бесплатных завтраков для части учеников младших классов Владимира.
Чиновница пояснила, что по закону учебные заведения ответственны только за обеспечение условий для организации питания, в частности, за предоставление кухонного оборудования, мест для приготовления пищи и за создание условий для употребления пищи в школах.
В ноябре 2018 года экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких оказалась в центре скандала после публикации видео с ее встречи с молодежью Кировграда. Тогда она заявила, что государство молодежи "ничего не должно", потому что оно не просило их родителей рожать. Чиновница утверждала, что ее слова были вырваны из контекста. В феврале Глацких покинула свой пост.
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