Аналитики перечислили города РФ с самыми недорогими бьюти-услугами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самые недорогие цены на услуги красоты перед Новым годом зафиксировали в Ульяновске, Астрахани, Ярославле, Ижевске, Нижнем Новгороде и Челябинске. Об этом сообщает Life.ru.

По данным аналитиков сервиса "Авито", на территории России в ноябре спрос на подобные услуги вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Также аналитики обнаружили рост предложений от самих мастеров, их стало больше на 50%.

Эксперты изучили цены на процедуры от специалистов по маникюру и педикюру, парикмахеров, визажистов, бровистов и мастеров по наращиванию ресниц. Согласно результатам исследования, в среднем подобный комплекс обойдется в 4 300 рублей. В вышеуказанных городах можно пройти все эти процедуры дешевле выявленной средней суммы.

Однако в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость бьюти-услуг к празднику составит 5 500 и 4 900 рублей соответственно. Наиболее востребованной процедурой остается маникюр, ее выбирают порядка 30% клиентов.

Спрос в этом месяце вырос и на наращивание ресниц. Средняя цена за услугу по РФ составила порядка 900 рублей.

Ранее специалисты сервиса "Авито Услуги" представили исследование, согласно которому спрос на услуги мастеров красоты в Москве вырос на 65% с октября по первую половину ноября этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Наибольшую популярность у жителей столицы заработали визажисты.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!