В Москве за сутки выявили 958 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в Москве выявили 958 случаев коронавируса, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Скончались за последние 24 часа еще 15 человек.

Госпитализировали за сутки еще 170 человек. Всего с начала пандемии в столице выявили 3 262 674 случая COVID-19, выздоровели 3 069 287 человек, умерли 47 064 человека.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что новый штамм COVID-19 BQ.1.1 "Цербер" более заразен, но специалисты считают, что он переносится легче.

Однако там подчеркнули, что если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней прививки от коронавируса прошло менее полугода, то заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно.

В Китае обнаружили новый подвариант "Омикрон"-штамма COVID-19

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