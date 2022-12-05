В России за сутки выявили 5 667 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа в России зафиксировали 5 667 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Умерли за прошедший день 52 пациента.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 21 623 268 случаев коронавируса. Скончались за все время 392 283 человека.

За сутки болезнь перебороли 4 647 человек. Всего выздоровели 21 023 627 пациентов.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поделился, что на данный момент отсутствуют основания для отмены чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, имеющей международное значение из-за пандемии коронавируса.

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