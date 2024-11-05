РИА Новости: москвич не смог отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей

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Кузьминский суд отклонил иск жителя Москвы, пытавшегося отсудить у "Русского лото" 566 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Согласно материалам дела, москвич приобрел 12 лотерейных билетов, после чего обратился в АО "Государственные спортивные лотереи" с заявлением о выдаче сумм выигрышей и получил отказ. Затем мужчина подал иск о защите прав потребителей в суд.

"По выдаче выигрышей по лотерейным билетам АО "Государственные спортивные лотереи" ссылается на правила игры. Правила игры – это просто общая формулировка только первых трех туров из 25 туров розыгрыша тиража лотерейных билетов, именно такая формулировка никак не может быть юридическим основанием, а только ссылкой по выдаче выигрышей по лотерейным билетам", – отметил истец.

В свою очередь, представитель лотереи подчеркнул, что два билета мужчины вообще ничего не выиграли, сумма по остальным составила 1 610 рублей. При этом москвич, по словам адвоката, так и не обратился за денежными средствами к операторам лотереи или распространителям билетов.

В результате суд отклонил иск мужчины, объяснив, что конкурсы, пари и азартные игры не регулируются нормами законодательства о защите прав потребителей. Истец же принял решение оспорить полученный отказ в Мосгорсуде.

Ранее житель Тюмени стал третьим лотерейным миллиардером по итогам праздничного тиража "Русского лото". По итогам лотереи выигрышными оказались 9 208 638 билетов, всего же в тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей.