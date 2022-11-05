Умер бывший первый заместитель мэра Москвы Петр Аксенов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Умер бывший первый заместитель мэра Москвы, замглавы департамента строительства столицы Петр Аксенов, сообщает пресс-служба ведомства.

Аксенов ушел из жизни в возрасте 76 лет. Свои соболезнования утрате выразил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, за долгие годы службы Москве Аксенов сделал многое для того, чтобы жизнь горожан стала лучше.

"До последнего дня большой профессионал и опытный строитель занимался реализацией важнейших для города проектов", – подчеркнул Загрутдинов.

Петр Аксенов родился 25 августа 1946 года в селе Павловское Лебедянского района Липецкой области. С 1965 года он работал каменщиком в строительном управлении № 76 треста "Мосстрой", в последствии дойдя до управляющего Ремстройтрестом.

Затем он занимал должности префекта Юго-Западного и Южного округов Москвы, главы комплекса городского хозяйства Москвы, первого заместителя мэра Москвы, первого заместитель руководителя департамента градостроительной политики и реконструкции города. С 2011 занимал пост первого замглавы департамента строительства Москвы.

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