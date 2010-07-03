СК обеспечил выплаты долгов по зарплатам в Москве на 1 млрд рублей

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Почти один миллиард рублей долгов по зарплате было выплачено в столице в 2019 году в результате работы Следственного комитета. Об заявил ТАСС заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Москве Сергей Ярош.

В частности, он отметил серьезное повышение эффективности работы следователей, которые обеспечили выплаты в ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок.

По словам Яроша, только по завершенным уголовным делам выплачено 648 миллионов рублей долгов по зарплате. Также наложен арест на имущество работодателей стоимостью 96,7 миллионов рублей.

По делам, находящимся в производстве, к настоящему времени выплачено 74,3 процента задолженности или 298 миллионов рублей. При этом на стадии процессуальных проверок удалось ликвидировать 250,6 миллиона рублей, подчеркнул Ярош.

Он заключил, что число расследуемых уголовных дел о невыплатах зарплат в этом году выросло почти в 1,5 раза (до 346), тогда как количество сообщений о проблемах с зарплатами в 2019 году в столице стало существенно сокращаться.

В сентябре Госдума в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возможность принудительно взыскивать с работодателей долги по зарплате сотрудникам.