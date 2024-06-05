Россиянам рассказали, что важно знать о страховании недвижимости

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Страхование жилья является важным шагом для защиты имущества от пожара, наводнения, кражи или других событий. При его оформлении важно выбрать подходящий полис и обеспечить защиту, сообщает Pravda.Ru.

По словам авторов статьи, при страховании стоит учитывать типы полисов, покрытие, страховую сумму и франшизу.

Как рассказало издание, существуют разные виды полисов, среди которых страхование от стихийных бедствий, страхование ответственности перед третьими лицами и комплексное страхование. Также авторы материала посоветовали внимательно рассмотреть, что покрывает полис. В стандартных полисах может не быть защиты от землетрясений или наводнений.

Кроме того, необходимо определиться со стоимостью имущества и убедиться в высокой сумме страхования. Журналисты отметили, что франшизой называется сумма, которую нужно оплатить самостоятельно перед покрытием убытков.

Для того чтобы выбрать наиболее подходящий полис, россиянам посоветовали сравнить предложения компаний, ознакомиться с отзывами и рейтингами, а также проконсультироваться с экспертом в этой области.

Ранее кабмин РФ поддержал законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей, если оформление документов об аварии происходит без участия полицейских. Законопроектом предлагается увеличение страхового возмещения пострадавшему в счет возмещения ущерба, причиненного его транспорту.

