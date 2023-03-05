В Москве выявили 2 056 новых случаев COVID-19

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В Москве за последние сутки выявили 2 056 случаев коронавируса, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За 24 часа госпитализация потребовалась 840 жителям столицы. Выздоровели 1 790 человек, скончались 12 пациентов с коронавирусом.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что партии "Спутника V" уже направили в Москву и регионы России после сообщений о закончившемся запасе первого компонента вакцины. Вместе с тем в ведомстве напомнили, что вакцинация от COVID-19 может защитить от тяжелого течения заболевания и летального исхода.

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