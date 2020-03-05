В Госдуме поддержали идею изменения оплаты больничных и отпусков

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в разговоре с Москвой 24 позитивно отреагировал на идею Минтруда изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных. Спикер считает, что если данные выплаты полностью возьмет на себя Фонд социального страхования, то это будет приятно обеим сторонам.
Вострецов отметил, что законопроект пока не поступил в комитеты, но депутат уверен, что они его поддержат.
"В целом такой закон для людей был бы позитивен" – заявил политик.
Он считает, что инициатива в первую очередь обрадует не только работодателей, которые освободятся от необходимости оплачивать больничные листы, но и самих работников.
"Я думаю в первую очередь работодатели обрадуются, что с них снимут эту ответственность. Работники также не будут переживать, уходя на больничный. Такой закон будет приятен для двух сторон", – заявил депутат.
Вострецов считает, что необходимо пойти дальше. По его мнению, нужно переходить к практике, когда работник самостоятельно будет платить взносы в ФСС. В таком случае, заявил депутат, человек будет понимать, куда и сколько он перечисляет, что приведет совсем к другому уровню контроля в здравоохранении.
Ранее Минтруд заявил о подготовке законопроекта, который должен изменить систему страховых выплат. В ведомстве считают, что выплаты по больничному листу, по беременности и родам должен осуществлять Фонд социального страхования, а не работодатель.
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