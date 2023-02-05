Москвичей предупредили о небольшом снеге и гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 5 февраля, в столице ожидается облачная погода и небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве составит 1–3 градуса мороза. Специалисты прогнозируют северный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололедица. По прогнозам метеорологов, в этот день атмосферное давление достигнет показателя 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось о том, что во второй декаде февраля в столице ожидаются ночные морозы до -15 градусов и солнечные дни. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, во второй пятидневке февраля температура воздуха приблизится к климатической норме.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура на большей части российской территории в феврале будет близка к средним многолетним значениям.

"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные 4–5 февраля

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!