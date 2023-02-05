06:37Общество
Москвичей предупредили о небольшом снеге и гололедице
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 5 февраля, в столице ожидается облачная погода и небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в Москве составит 1–3 градуса мороза. Специалисты прогнозируют северный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.
На дорогах ожидается гололедица. По прогнозам метеорологов, в этот день атмосферное давление достигнет показателя 755 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось о том, что во второй декаде февраля в столице ожидаются ночные морозы до -15 градусов и солнечные дни. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, во второй пятидневке февраля температура воздуха приблизится к климатической норме.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура на большей части российской территории в феврале будет близка к средним многолетним значениям.
"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные 4–5 февраля
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