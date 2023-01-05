04:30Общество
Врач назвал мифом утверждение о том, что сладкое вызывает диабет
Фото: depositphotos/amoklv
Утверждение о том, что если есть много сладкого, то может появиться диабет, является мифом, заявил президент "Российской диабетической ассоциации", доктор медицинских наук Александр Майоров.
При этом он подчеркнул, что риск заболевания существенно повышается у людей с избыточной массой тела и ожирением.
"Почему возник миф про сахар? Если люди едят много сладкого, то высока вероятность, что они будут иметь избыточную массу тела или ожирение, а через это уже у них реализуется диабет второго типа", – приводит его слова РИА Новости.
Если человек не будет есть сладкое, но будет питаться хлебом и колбасой, то он точно также будет полнеть и находиться в зоне риска, пояснил специалист.
Майоров напомнил, что диабет бывает двух типов. Первый связан только с генетикой, а второй еще и с образом жизни. Для того, чтобы не заболеть, нужно правильно питаться и иметь умеренную физическую активность.
Ранее врач-эндокринолог Татьяна Рутковская рассказала, что диабет на ранней стадии может быть бессимптомным. По ее словам, насторожиться стоит при частом мочеиспускании и резком изменении веса.
"Доктор 24": сахарный диабет 2-го типа
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